Yves Van Laethem: «Si on relâche les mesures et que l'épidémie reprend, elle reprendra plus fort»

« C’est le bon moment pour regarder les chiffres et effectuer une analyse scientifique, a annoncé le Premier ministre. On va expliquer quelle est la situation. »

« Notre deuxième vague a fait plus de décès que la première », a contextualisé Yves Van Laethem. « Dans les premiers mois de la pandémie, la Belgique a subi la plus haute mortalité d’Europe et peut-être du monde, a rappelé Steven Van Gucht. Mais à présent, par million d’habitants, la situation est meilleure que dans les pays voisins. »

Les deux experts assurent par ailleurs que nous sommes encore « très loin » de l’immunité collective. «Dans le contexte actuel, si on relâche les mesures et que l'épidémie reprend, elle reprendra plus fort et il faudra des mesures plus strictes qu'actuellement pour la contenir», a mis en garde Yves Van Laethem.