Tout ce qu’il faut savoir sur la 73e édition du Critérium du Dauphiné

L’année dernière, le Critérium du Dauphiné avait été déplacé en août et raccourci à cinq étapes en raison de la pandémie de coronavirus. L’épreuve, considérée comme une répétition générale à quelques semaines du Tour de France, retrouve sa place habituelle au calendrier, et son format de huit étapes.

L’édition 2021 salue le retour du « chrono du mercredi », un contre-la-montre individuel de 16,5 km entre Firminy et Roche-La-Molière. Avant cela, les trois premières étapes seront réservées aux puncheurs et aux sprinters. Après le chrono, le peloton prendra la direction des Alpes, et ce dès la 5e étape du Sappey-en-Chartreuse où les coureurs franchiront le col de Porte.