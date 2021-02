Déconfinement: les experts ont présenté différents scénarios en compagnie d’Alexander De Croo (vidéo)

Alexander De Croo a donné ce lundi une conférence de presse en compagnie des experts Steven Van Gucht et Yves Van Laethem. « C’est le bon moment pour regarder les chiffres et effectuer une analyse scientifique, a annoncé le Premier ministre. On va expliquer quelle est la situation. »

Les porte-paroles interfédéraux ont ensuite fait le point. La Belgique se trouve sur un plateau et déplore moins de décès que les pays voisins. « Notre deuxième vague a fait plus de décès que la première », a contextualisé Yves Van Laethem. « Dans les premiers mois de la pandémie, la Belgique a subi la plus haute mortalité d’Europe et peut-être du monde, a rappelé Steven Van Gucht. Mais à présent, par million d’habitants, la situation est meilleure que dans les pays voisins. »