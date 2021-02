Eden Hazard et Thibaut Courtois reçoivent du Real Madrid une nouvelle voiture à 80.000 euros (photos)

Comme chaque année, les joueurs du Real Madrid ont reçu un véhicule de fonction. C’est le constructeur Audi, sponsor du club, qui se charge de proposer une nouvelle voiture aux joueurs.

Thibaut Courtois et Eden Hazard ont donc pu choisir le nouveau bolide. Le premier a opté pour un modèle Q7 50 TDI Gris Daytona et le second pour un modèle Q8 50 TDI Gris Daytona.

Les deux véhicules valent, respectivement, 78.080 et 86.450 euros.