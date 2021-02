Carte blanche: «Si l’on veut protéger la liberté d’expression, il est urgent de lutter contre le (cyber-)harcèlement»

Les phénomènes de cyberharcèlement et de cyberviolence sont en nette augmentation. Depuis plusieurs années, les chiffres et les constats sont sans appel : nul n’est épargné, mais des enfants, des adolescents et des femmes en sont davantage victimes. La prise de conscience de ces formes de violence, en particulier envers les enfants, est heureusement croissante, grâce notamment aux acteurs du monde éducatif. Il faut continuer en ce sens, développer de nouveaux outils et agir désormais structurellement. Chez les adultes, le cyberharcèlement est tout aussi violent. Il frappe durement les personnes – souvent des femmes – mais il détériore aussi tant de lieux et d’espaces de notre vie commune, nos échanges, nos débats et nos interactions. Subtilement et pernicieusement, ce phénomène se joue d’une soi-disant « liberté d’expression », en permettant à des harceleurs de s’attaquer à une cible et en l’incitant à se taire.

Le Centre d’Action Laïque et ses associations rappellent l’absolue nécessité de ne pas subordonner la liberté d’expression à la subjectivité de ses propres causes et de rester fermes sur ce principe. D’une part, les procédés de harcèlement ne relèvent pas de la liberté d’expression et leurs auteurs doivent être sanctionnés, et d’autre part les victimes doivent être protégées. Chacun de nous, au gré de ses appartenances, vit d’opinions et de combats légitimes, et ceux-ci doivent pouvoir se dire, en sorte que vive le débat démocratique. A cet égard, on ne peut que s’inquiéter de constater un pouvoir de censure délégué à des entreprises privées comme Twitter et Facebook. Une démocratie fonctionne avec du consensus mais aussi du dissensus et le pluralisme est à ce prix. Pourtant, s’il faut des échanges, des dialogues et des débats et si la liberté d’expression est un droit fondamental, il n’en demeure pas moins qu’il faut aussi en penser les limites afin qu’elle s’exerce pleinement ! Et, à cet égard, la grande marchandisation des réseaux que nous disons « sociaux » n’est pas sans de nombreux risques… Chaque jour nous apporte la liste de celles et ceux qui les quittent, victimes d’attaques indignes dont l’objectif n’est pas de respecter le cadre démocratique d’un débat mais bien d’anéantir une personne. Situation terrible car elle génère des blessures profondes et bien des replis.