Le duo Daft Punk se sépare

La vidéo se termine sur la chanson « Touch », tirée de l’album « Random Access Memories » que le duo a sorti en 2013. « À plusieurs égards, cet album a été un moment fort de leur carrière », selon le magazine Variety. Depuis lors, les Daft Punk ont fait profil bas. Le duo a encore collaboré avec The Weeknd en 2016 pour la chanson titre de son album « Starboy », et le hit « I Feel it Coming ».

Dans le clip, le duo, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, se promène dans le désert avec le costume qui leur est coutumier. Les deux se regardent dans les yeux pendant un moment, après quoi l’un d’eux enlève sa veste, révélant une sorte de mécanisme d’allumage. L’autre appuie sur quelques boutons, après quoi le premier s’enfuit rapidement et explose un instant plus tard.

Les deux Français ont créé plusieurs succès mondiaux, dont « One More Time », « Around the World », « Harder, Better, Faster, Stronger », « Da Funk » et « Get Lucky ».