Coup dur pour Alison Van Uytvanck: une opération du genou et 6 à 8 semaines d’absence

Alison Van Uytvanck a annoncé lundi via son compte Instagram qu’elle allait se faire opérer du genou mercredi. La numéro 2 belge, 66e mondiale, en aura ensuite pour 6 à 8 semaines de revalidation.

« Je vais subir une légère opération du genou droit mercredi », déclare Alison Van Uytvanck sur son compte Instagram. « La douleur que j’avais ressentie en juillet est revenue et il est préférable de passer par cette opération pour que je sois à nouveau libérée. La revalidation prendra entre six et huit semaines ».

Alison Van Uytvanck a été éliminée au 2e tour de l’Open d’Australie par la Kazakhe Yulia Putintseva le 11 février. C’est la première fois qu’elle passait un tour à Melbourne.