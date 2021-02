20 ans de prison et une autre peine de 2 ans réclamés contre Farid Hakimi

Le procureur fédéral a réclamé lundi, devant la cour d’appel du Hainaut, une première peine de prison de 20 ans et une deuxième de 2 ans à l’encontre du boxeur Farid Hakimi, poursuivi dans le cadre d’une affaire de home-invasions, perpétrées dans le Hainaut et le Brabant wallon entre 2015 et 2016, et d’un vaste trafic de stupéfiants organisé dans la région de Mons.

Lundi, le procureur fédéral a réévalué certains points sur lesquels il avait fait appel de la condamnation à 14 ans de prison de Farid Hakimi. Ainsi, une agression perpétrée dans une discothèque, pour laquelle le boxeur avait été déclaré coupable par le tribunal, est indépendante des autres faits, a estimé le ministère public. Ce dernier a réclamé une peine de deux ans de prison pour cette agression.