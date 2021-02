Coronavirus: le centre de vaccination de l’Aéroport de Liège a ouvert

« Dès mardi, débutera la phase de vaccination des professionnels d’aide et de soins de première ligne que sont les médecins généralistes, les infirmier(ère)s, les pharmacien(ne)s, les dentistes, les kinés, les aides-soignant(e)s, les ambulanciers, etc. Ce qui représente environ 120.000 personnes en Wallonie qui, dans les prochaines semaines, seront principalement vaccinées dans une vingtaine d’hôpitaux en Wallonie. S’y ajouteront six centres de vaccination, dont ceux de Bierset et Ronquières, et 31 centres intermédiaires. Ces personnes recevront soit le vaccin Pfizer, soit le Moderna, soit l’AstraZeneca, selon leur âge, selon la disponibilité et selon les centres de vaccination », a précisé la ministre Morreale.