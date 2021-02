Battue par la République tchèque, la Belgique participera tout de même à l’Euro de basket

Face à une équipe tchèque dernière du groupe et qualifiée d’office pour l’Euro en tant que pays hôte, la Belgique se montrait imprécise en attaque et se montrait trop laxiste en défense. Les Tchèques en profitaient pour mener 14-24 après le premier quart-temps. Malgré les remontrances de Dario Gjergja, les Lions ne parvenaient pas à inverser la tendance et était menés 40-51 au repos.

La Belgique s’est inclinée 86-91 face à la République tchèque pour son sixième et dernier match de qualifications à l’Euro de basket 2022 lundi dans la bulle de Vilnius en Lituanie. Les Belgian Lions étaient déjà assurés de leur qualification et la première place du groupe après leur succès 88-65 contre le Danemark samedi.

Sous l’impulsion de Retin Obasohan, meilleur marqueur côté belge avec 23 points, la Belgique remontait sur le parquet avec de meilleures intentions et recollait à quatre points à la fin du troisième quart-temps (65-69). Dans les dix dernières minutes, les Lions ne parvenaient pas à contrer l’insolente réussite tchèque (55 % au tir) et s’inclinaient 86-91.

Prévu initialement en 2021 mais reporté d’un an à cause de la pandémie de coronavirus, le championnat d’Europe se tiendra du 1er au 18 septembre 2022 en République Tchèque (Prague), en Géorgie (Tbilissi), en Allemagne (Cologne et Berlin) et en Italie (Milan).