Des festivals et des barbecues cet été? La réponse d’Alexander De Croo

Le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD) était invité sur le plateau de la VRT ce lundi soir. « On voit qu’une grande étape pourra être franchie en avril-mai concernant un assouplissement des mesures », a souligné Alexander De Croo. Et cela, sans que l’assouplissement ne mène à une troisième vague. Le scénario le plus pessimiste imagine l’hypothèse d’un relâchement au 1er mai, la situation apparaît, ce qui « donne de bonnes perspectives » pour les mois de mai, juin et de l’été, a expliqué le chercheur de l’UNamur présent lors de la conférence de presse tenue ce lundi après-midi.

Ces prochaines semaines, une grande attention sera portée aux différents variants du virus. « Sur base de l’impact qu’ont les variants du virus, nous verrons si nous devons aller vers le scénario le plus pessimiste, ou si nous pouvons aller plus rapidement », souligne le Premier ministre.

La question des festivals et des barbecues entre amis pendant l’été a été abordée. A cette question, le Premier ministre tempère les ardeurs, mais donne tout de même de l’espoir. « On va vers un été où l’on pourra faire beaucoup plus de choses que maintenant. Savoir si nous pourrons aller plus loin que l’été passé, il est trop tôt pour pouvoir vous donner une réponse. Mais dire que l’été sera meilleur que le printemps, c’est évident ».