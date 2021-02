65,5 tonnes de cocaïne, plus de 14 millions d’euros saisis...: une année record pour la police d’Anvers

La police judiciaire fédérale d’Anvers (PJF) a procédé à 469 arrestations l’année dernière. Environ la moitié des suspects ont été arrêtés pour trafic de stupéfiants. En 2020, 65,5 tonnes de cocaïne ont d’ailleurs été saisies, un autre record, de même que 14,4 millions d’euros en espèces et en marchandises, ressort-il du rapport annuel de la police anversoise publié lundi.

Sept nouvelles enquêtes ont été lancées l’an dernier pour meurtre et huit pour trafic d’armes. Ont ainsi notamment été saisis 31 mitrailleuses automatiques, un lance-roquettes, 22 grenades, 52 pistolets/révolvers, 25 fusils et une grande quantité d’explosifs et de munitions.