Coupe de Belgique: il n’y aura pas de VAR en quarts de finale

Les arbitres ne pourront pas compter sur l’aide du VAR, l’assistance vidéo, en quarts de finale de la Coupe de Belgique de football la semaine prochaine. La Pro League a annoncé cette décision lundi soir. Le fait que le match Eupen-La Gantoise ne soit pas télévisé est à l’origine de cette mesure.

L’assistance vidéo était censée faire son apparition en quarts de finale de la Croky Cup, mais elle a été annulée. La raison en est que la rencontre entre Eupen et La Gantoise, au Kerhweg, ne sera pas diffusée en direct. Pour cette raison, le VAR ne disposera pas assez d’images et d’angles de caméra pour juger des moments cruciaux. Il n’y aura donc pas d’arbitre vidéo présent dans une camionnette à Eupen.

Les trois autres matches pourront être regardés à la télévision, de sorte qu’il y a suffisamment d’images pour le VAR. Néanmoins, l’assistance vidéo ne sera pas non plus présente. La Pro League veut que la compétition soit équitable. Tout le monde devrait pouvoir se battre avec les mêmes armes. Afin de ne pas désavantager Eupen et/ou Gand par rapport aux six autres quarts de finalistes, il a été décidé de supprimer le VAR lors de tous les quarts de finale. Il effectuera son apparition en demi-finales.