Coronavirus: le moment où le risque d’une troisième vague diminuera fortement «n’est plus très loin»

Le moment où le risque d’une troisième vague diminuera fortement en Belgique n’est pas « demain ou la semaine prochaine » mais « il n’est plus très loin », a déclaré lundi le Premier ministre Alexander De Croo lors d’une conférence de presse. Lors de celle-ci, quatre scénarios basés sur des modélisations mathématiques des universités d’Anvers et d’Hasselt sur l’évolution des hospitalisations dans le pays en fonction du moment des assouplissements et de la contagiosité des variants ont été présentés. L’une des conclusions est qu’il faudra surveiller l’évolution des variants dans les trois à quatre prochaines semaines.

Le premier scénario prévoit le maintien des mesures actuelles dans les prochains mois. On peut observer dans le cas le plus défavorable, « une petite 3e vague venant de l’augmentation du variant britannique », a pointé le professeur Franco.

Si les contacts augmentent au 1er mars (scénario deux), avec une levée des mesures simultanées pour retomber à la même situation que septembre, on constate plusieurs problèmes. « Le scénario le plus probable montre une augmentation assez forte des hospitalisations », comme lors des deux précédentes vagues. Le scénario du pire dépasse lui clairement la capacité des hôpitaux.

Si on prend la même hypothèse de redémarrer comme en septembre non pas en mars mais en avril (), on voit que les courbes « sont beaucoup plus gentilles », a-t-il ajouté. Celle qui estime que le variant est 50 % plus contagieux est davantage « sous contrôle », du fait notamment d’une campagne de vaccination beaucoup plus avancée.

Quant au dernier scénario, qui imagine l’hypothèse d’un relâchement seulement au 1er mai, la situation apparaît, même dans le pire des scénarios, « sous contrôle complet », ce qui « donne de bonnes perspectives » pour les mois de mai, juin et de l’été, estime le chercheur de l’UNamur.

Ces modèles mathématiques, qui se basent notamment sur les informations concernant les contacts sociaux, comportent cependant des incertitudes, insiste Nicolas Franco. Différents facteurs pourraient encore influencer les choses, dont une plus grande proportion des hospitalisations et des décès qui seraient liés au variant britannique, ou encore l’impact de la saison, qui pourrait lui avoir un effet bénéfique.

Pour le scientifique, il faut donc « surveiller dans les trois à quatre semaines à venir l’évolution » des variants dans le pays.

« Rester prudent en mars ne veut pas dire que rien n’est possible », a-t-il toutefois indiqué, sans donner davantage d’informations sur les décisions attendues à l’issue du Comité de concertation prévu vendredi.