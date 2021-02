D1A: le FC Bruges bat OHL et prend 15 points d’avance sur l’Antwerp (3-0, vidéo)

Secoué depuis une dizaine de jours par le Covid-19, le Club de Bruges a traversé l’épreuve avec succès. Après avoir ramené jeudi un partage de Kiev (1-1) en Europa League, les leaders du championnat de Belgique ont aligné une 9e victoire consécutive en Jupiler Pro League, lundi soir face à OH Louvain en conclusion de la 27e journée.

Première équipe assurée de jouer les Playoffs 1 (dès avant le match), Bruges s’est imposé 3-0. Les buts ont été inscrits par Van der Bempt (8e), Vormer (39e, sur penalty) et Mata (90e+3). Le Club creuse encore l’écart en tête de la compétition avec 63 points, soit quinze de plus que l’Antwerp tout en ayant un match de retard. Bruges est la seule équipe du Top 5 à avoir pris les trois points ce week-end. OHL, qui a enregistré sa 3e défaite en six matchs et un bilan de 5 points sur 18 sur le dernier mois de compétition, reste 8e avec 40 points à 3 points de la 4e place d’Ostende.