Coronavirus: les Etats-Unis dépassent le seuil des 500.000 morts

Dans le détail, 500.071 personnes ont succombé au virus dans le pays qui recense par ailleurs plus de 28 millions de cas de contaminations, selon l’institution basée à Baltimore.

Plus d’un demi-million de personnes sont décédées du Covid-19 aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie, selon les chiffres relevés lundi de l’université Johns Hopkins, qui fait référence.

«Davantage d’Américains sont morts pendant cette pandémie que lors de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam combinées», a souligné le président Joe Biden dans une proclamation, indiquant que la Première dame Jill Biden et lui observeraient une minute de silence avec la vice-présidente Kamala Harris et son époux Doug Emhoff le soir venu.