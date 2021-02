«La santé mentale n’est pas suffisamment prise en compte dans cette crise», selon le Conseil supérieur de la Santé

« Ceux-ci se sont sentis abandonnés, alors que leur secteur est historiquement sous investi, et que le contexte était particulièrement difficile et anxiogène. Les professionnels de la santé mentale ont souffert de la peur de contaminer, du manque de sécurité financière, et de l’équilibre difficile entre la vie privée et professionnelle », note le CSS.