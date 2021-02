Georges-Louis Bouchez: «Face aux courbes virologiques, je vois celles des suicides, des maladies mentales, des faillites»

Pour le Libéral francophone, la situation sanitaire belge « reste extrêmement compliquée, car même si les chiffres ont baissé, on est sur un plateau depuis longtemps. Ce qui montre que malgré les mesures, il y a une circulation du virus ». Cependant, Georges-Louis Bouchez est autrement inquiet: « Face aux courbes virologiques, je vois celles des suicides, des maladies mentales, des séquelles à long terme pour nos jeunes, des faillites ». Selon le président du MR, citant les chiffres du parquet, il y a 20 % de suicides en plus à Bruxelles.

« Il y a des modèles mais on ne va pas les suivre absolument »

« GLB » critique les scénarios de déconfinement avancés lundi par le Premier ministre Alexander De Croo. Pour le président du MR, les données sont intéressantes mais pas exclusives. « Il y a des modèles mais on ne va pas les suivre absolument, il faut prendre l’humain en compte, sinon, si l’on considère qu’il faut attendre mai, ça ne sert plus à rien de faire des Comités de concertation », explique-t-il. Lundi, le Premier ministre en appelait à la science pour calmer les envies de déconfinement. Le risque de troisième vague est trop important si on relâche les efforts maintenant, selon lui. Le président des Bleus francophones entend, lui, laisser la liberté de se déplacer, sans favoriser les voyages ainsi que donner des perspectives à la culture et à l’horeca pour le printemps.