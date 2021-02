Anderlecht et le Standard chutent, Charleroi cale à Waasland: ce qu’il faut retenir de la journée en D1A (vidéos)

Les deux équipes ne devront rien lâcher si elles veulent décrocher une place dans le top 4 et tout cela passera par un Clasico ce dimanche après-midi (13h30).

Alors qu’il ne reste que six journées de championnat dans la phase classique, ni Anderlecht ni le Standard ne sont assurés de participer aux Playoffs 1 et ils ont manqué une occasion de se rassurer ce week-end. Les Mauves ont fait pâle figure à domicile lors de la réception de Courtrai (0-2) alors que les Rouches ont été mis KO par Zulte Waregem (3-2) après avoir mené au score à deux reprises.

Anderlecht et le Standard perdent au mauvais moment

Un partage qui n’arrange pas Charleroi

Le Sporting de Charleroi avait l’opportunité de se rassurer et de prendre place dans le top 8 en cas de victoire à Waasland-Beveren. Cependant, le déplacement des Zèbres chez la lanterne rouge a été périlleux et surtout sauvé par un but tardif de Massimo Bruno.