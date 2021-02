Athlétisme: Nafi Thiam ira à l’Euro indoor de Torun

L’équipe belge d’athlétisme pourra bien compter sur un renfort de choix pour l’Euro indoor de Torun (Pologne), du 4 au 7 mars. Ce matin, Nafi Thiam a, en effet, fait savoir qu’elle sera bien au départ du pentathlon (le 5 mars), épreuve pour laquelle elle a été invitée par l’Association européenne en vertu de ses résultats estivaux de 2019.

La championne olympique de l’heptathlon avait indiqué depuis le début de la saison en salle qu’elle ne se déterminerait qu’au dernier moment quant à sa participation. Elle voulait, en effet, se tester au préalable sur 60 m haies, en hauteur et en longueur et, surtout, ne ressentir aucune gêne avant de dire oui… ou non, la priorité de son année restant évidemment les Jeux de Tokyo.