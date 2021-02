Yves Van Laethem: «L’augmentation des cas chez les plus de 80 ans nous inquiète»

Le nombre de nouvelles contaminations repart à la hausse, avec 2.084,9 nouveaux cas détectés en moyenne par jour entre le 13 et le 19 février (+13 %). Au total, la Belgique a recensé 755.594 infections avérées depuis le début de l’épidémie.

Les admissions à l’hôpital sont, elles aussi, en légère augmentation (+3 %), avec en moyenne 125 hospitalisations par jour entre le 16 et le 22 février. Lundi, 1.708 lits étaient occupés à l’hôpital par des patients covid-19 (+6 %), dont 348 en soins intensifs (+6 %). Une assistance respiratoire était nécessaire pour 175 malades.

Yves Van Laethem, lors de la conférence de presse du SPF Santé publique, a commenté ces chiffres : « Depuis hier, une petite augmentation du taux d’infection se profile, et les hospitalisations sont en légère hausse, après de longues semaines de baisse continue. Il y a également une légère hausse du nombre de cas positifs. L’augmentation du nombre de contaminations est plus marquée en Flandre qu’à Bruxelles et qu’en Wallonie. Il y a une augmentation modérée chez les personnes de plus de 80 ans, ce qui nous inquiète toujours un peu plus, en raison de la vulnérabilité de ces personnes. »