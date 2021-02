L’ancien champion du monde de moto Fausto Gresini décède des suites du coronavirus

L’Italien Fausto Gresini, double champion du monde de vitesse moto en 125 cc en 1985 et 1987 et patron de l’écurie éponyme, est décédé à l’âge de 60 ans des suites du Covid-19, a annoncé son équipe mardi.

Il était hospitalisé depuis le 27 décembre, d’abord chez lui à Imola puis à Bologne (nord de l’Italie), après avoir été infecté par le coronavirus peu avant les vacances de Noël. Il souffrait d’une insuffisance respiratoire sévère et persistante.

Gresini, né en 1961, a piloté en Mondial en catégorie 125 cc entre 1983 et 1994, signant 47 podiums, dont 21 victoires, et 17 pole positions en 133 Grands Prix. Il a également été vice-champion du monde en 1986, en 1991 et en 1992.