Christian Benteke égale un record en Premier League (vidéo)

En marquant lundi soir sur la pelouse de Brighton, à la 95e minute, Christian Benteke a ouvert son compteur buts en 2021 (il n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 16 décembre 2020), offert un succès précieux à son équipe de Crystal Palace et… égalé un record jusqu’ici codétenu par Steven Gerrard, Sadio Mané, Ian Wright et Papiss Demba Cissé : il a inscrit son quatrième but victorieux dans les arrêts de jeu depuis son arrivée en Premier League, en 2012. Aucun joueur, dans l’histoire de la Premier League, n’a fait mieux.

Ses buts victorieux dans les arrêts de jeu

2014-2015 (avec Aston Villa)

Contre West Bromwich (2-1) : but à la 94e minute