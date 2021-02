Huit matches de suite sans invincibilité: les difficultés défensives du Standard

Pour voir la formation de Mbaye Leye préserver ses cages inviolées, il faut remonter au 20 janvier dernier, et un match remporté 0-4 à Malines. Entre-temps, les Rouches ont disputé huit rencontres toutes compétitions confondues, et ne sont jamais parvenus à garder le zéro.

Des statistiques défensives en nette diminution

Sur leurs six derniers matches de championnat, les Liégeois ont encaissé douze buts, soit une moyenne de deux buts par match. Des chiffres en chute libre par rapport à leurs 22 premières rencontres en D1A cette saison, après lesquelles ils avaient un ratio d’un seul but encaissé, soit un moyenne deux fois inférieure au bilan des six dernières rencontres. De quoi expliquer partiellement la mauvaise série de cinq matches sans victoires consécutifs que traversent actuellement Leye et ses joueurs en championnat, et la décevante 10e place au classement.