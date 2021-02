Quatre nouvelles entreprises nommées "usines du futur"

Ces "awards", décernés depuis 2015 par Agoria et Sirris, l'ont déjà été à 42 entreprises manufacturières, dont les efforts technologiques, les bonnes pratiques tournées vers le futur et la transformation numérique ont ainsi été salués. Ce titre national est valable pour une durée de trois ans. Après cela, un nouvel audit indépendant est nécessaire pour obtenir à nouveau cette reconnaissance.

Quatre entreprises ont reçu ce titre pour la première fois mardi: un site de l'entreprise alimentaire Cargill à Izegem, un site de la multinationale Danone à Rotselaar, l'entreprise Delhez Tôlerie de Thimister-Clermont et l'usine de Libramont du géant des cosmétiques L'Oréal. Les lauréats ont pu recevoir leur prix en présence du ministre-président flamand, Jan Jambon, en Flandre, et du ministre wallon de l'Economie et du Numérique, Willy Borsus, en Wallonie.

Une enquête réalisée auprès des 42 "usines du futur" met en exergue leur résilience face à la crise sanitaire. Malgré la pandémie, huit entreprises sont restées 100% opérationnelles et les autres "Factories of the Future" sont restées opérationnelles en moyenne entre 70 et 95%. En outre, les 42 "usines du futur" ont également réalisé en moyenne 90% des investissements prévus au cours de l'année 2020.