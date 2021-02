Le bitcoin retombe sous les 45.000 dollars

Dans la matinée, le bitcoin - qui avait marqué le week-end dernier un nouveau record à 58.354 dollars - a chuté de plus de 15% en une journée, à un plus bas de 45.000 dollars, selon les données de la plateforme d'échange luxembourgoise Bitstamp.

Dans les salles de marché, ce saut d'humeur du marché s'explique par une surchauffe induite par les achats massifs, qui se sont traduits ces derniers mois par une hausse sans précédent. Il y a un peu plus d'un an, un bitcoin valait moins de 10.000 dollars. Sa valeur a depuis presque sextuplé à son apogée. Des hausses aussi fortes s'avèrent rarement durables.

Le marché a récemment été soutenu par l'intérêt accru de grandes entreprises et d'investisseurs institutionnels pour les monnaies numériques, à l'image du constructeur de voitures électriques Tesla et de son patron Elon Musk. La société a investi 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin et projette d'accepter la plus ancienne des cryptodevises comme moyen de paiement à l'avenir.