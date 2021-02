Les deux confinements ont modifié les attentes immobilières des Belges

"Le Belge garde une brique dans le ventre et si certains projets ont été postposés en raison de la crise sanitaire, la plupart des gens restent confiants et volontaristes dans le fait de devenir propriétaires", observe Cédric Matte, directeur du Marché Retail de CBC Banque & Assurance.

Alors que la fin de la crise se profile tout doucement, le Belge a tiré ses propres enseignements des confinements. L'espace extérieur (terrasse ou jardin) devient un critère de choix et la performance énergétique du bâtiment est examinée avec soin, probablement parce que bon nombre de personnes ont travaillé depuis chez elles pendant le second confinement et qu'elles aspirent dès lors à un bien qui présente un certain confort tout en n'étant pas trop énergivore, résume M. Matte.