La nouvelle Red Bull de Formule 1 sera «la même, mais différente» (vidéo)

La présentation des nouvelles F1 se poursuit. Et après McLaren, Alpha Tauri et Alfa Romeo, c’est cette fois Red Bull qui a révélé les premières images de sa RB16B que le fabricant de cannettes volantes présente comme « la même, mais différente », en référence à des voitures qui n’auront pu que peu évoluer entre 2020 et 2021, en raison d’un règlement technique quasiment similaire à celui en vigueur l’année dernière. « Disons que la nouvelle voiture embarquera environ 60 % de sa devancière », avait anticipé le boss Christian Horner à la fin de la saison dernière.

Une voiture plus consistante

Si Red Bull reste à considérer comme la principale écurie capable de faire douter Mercedes cette saison, on se souvient tout de même que Max Verstappen et Alex Albon avaient souvent eu du mal à maintenir la pression sur la distance d’un Grand Prix. Les ingénieurs basés à Milton Keynes se sont dès lors employés à rendre la nouvelle voiture plus consistante.

Dernière année avec Honda

« Il serait réducteur de tout imputer à l’aérodynamique de la voiture », avait encore dit Christian Horner, qui espère pouvoir compter sur un V6 Honda plus puissant et plus affûté cette année, alors que le constructeur japonais se retirera à nouveau de la F1 à la fin de cette saison, laissant ensuite aux soins de l’écurie de poursuivre l’exploitation de son V6. « Un bon moteur et une bonne aéro vont toujours ensemble. Et j’espère qu’avec les bonnes leçons de l’an dernier, nous allons pouvoir encore avancer d’un pas cette année-ci. »