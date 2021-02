Circuit Het Nieuwsblad: Van Avermaet et Naesen leaders d’AG2R-Citroën pour l’ouverture

Au Circuit Het Nieuwsblad, Greg Van Avermaet et Oliver Naesen seront épaulés par Lawrence Naesen, Gijs Van Hoeke, le Suisse Michaël Schar et les Français Alexis Gougeard et Damien Touze.

«C’est avec beaucoup d’envie et d’ambition que j’aborde le début de la saison des classiques», déclare Oliver Naesen dans un communiqué de son équipe. «L’équipe a beaucoup évolué dans ce domaine, ce qui est important. C’est le genre de course où il n’est jamais bon d’être isolé. Il ne faut aucun doute qu’on peut davantage peser sur la course si on dispose d’un bloc solide. Je suis heureux de partager cela avec mon ami Greg Van Avermaet. A cause de l’annulation des courses espagnoles, je n’ai pas les mêmes repères que les autres années et j’ai dû modifier mon programme, mais je me sens en forme, c’est bon signe».

