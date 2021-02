Coronavirus - Le salon mondial du mobile de Barcelone, reporté en juin, se tiendra "physiquement"

"Nous travaillons pour faire en sorte que le MWC 2021 puisse se dérouler de la manière la plus sûre possible pour tous les participants", a ajouté la porte-parole.

Le plan de sécurité sanitaire, qui sera dévoilé en détails dans les prochaines semaines, incluera "tests obligatoires, utilisation de masques appropriés, distanciation sociale et renforcement de l'hygiène et de la formation", a précisé la même source.

Fin septembre, les organisateurs avaient annoncé le report de l'édition 2021 au mois de juin, alors que l'événement a habituellement lieu fin février-début mars.

En février 2020, une cascade d'annulations d'entreprises participantes avait contraint GSMA à annuler le salon de Barcelone deux semaines avant son ouverture, alors que le virus avait encore une faible incidence connue en Europe.

La semaine dernière, le gouvernement espagnol a annoncé que le salon du tourisme Fitur, l'un des principaux rendez-vous du secteur, aurait également lieu de manière présentielle du 19 au 23 mai.

Les participants devront présenter un test PCR négatif et se soumettre à un autre test rapide sur place et de multiples mesures de sécurité sont prévues.

L'Espagne reste l'un des pays les plus touchés par la pandémie en Europe, avec près de 68.000 morts et plus de 3,1 millions de cas confirmés selon le dernier bilan officiel.

De nombreux salons professionnels mondiaux ont annulé leur édition 2021 en raison de la pandémie, comme le salon aéronautique du Bourget en France ainsi que celui de l'automobile à Genève.