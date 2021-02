AstraZeneca livrera moins de doses de vaccin que prévu: «C’est un problème gigantesque»

La firme pharmaceutique AstraZeneca ne livrera cette semaine que 88.800 doses de vaccin à la Belgique, au lieu des 114.716 attendus, selon des chiffres dévoilés mardi par le ministre flamand du Bien-être, Wouter Beke, au parlement flamand.

On a appris lundi soir que les livraisons du vaccin contre le coronavirus de l’entreprise suédo-britannique seraient moindres que prévu ces deux prochaines semaines, un « retard » qui sera rattrapé ensuite, selon l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS). On ne disposait cependant pas des chiffres précis.