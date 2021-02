Euromillions: un jackpot record de 210 millions d’euros ce mardi

Sans grand gagnant vendredi dernier, le jackpot de l’Euromillions touchera son nouveau plafond historique de 210 millions d’euros ce mardi 23 février 2021.

Le montant du jackpot atteint un nouveau plafond record de 210 millions d’euros, pour la seconde fois seulement depuis la mise en place des nouvelles règles Euromillions de 2020. Mais en plus de ce jackpot historique qui constitue un nouveau record au niveau européen, plusieurs joueurs devraient être millionnaires en trouvant seulement 6 des 7 bons numéros, c’est-à-dire 5 numéros + 1 étoile.

Ce tirage exceptionnel va attirer de nombreux joueurs. « On espère une participation accrue et dépasser le million de bulletins validés », explique un porte-parole de la Loterie nationale à RTL. Mardi dernier, avec le jackpot de 179 millions, elle avait déjà enregistré plus de 700.000 validations.