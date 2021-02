RDC: le corps de l’ambassadeur italien tué dans une attaque rapatrié vers l’Italie

Le corps de l’ambassadeur italien Luca Attanasio et de celui de son garde du corps Vittorio Iacovacci, tués dans une attaque dans l’est de la République démocratique du Congo, ont été rapatriés mardi vers l’Italie, à bord d’un avion militaire depuis Goma, a constaté une équipe de l’AFP.

Plus tôt, les autorités provinciales et militaires du Nord-Kivu se sont inclinées devant les dépouilles lors d’une sobre et restreinte cérémonie, a rapporté la présidence congolaise.