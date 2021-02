Une nouvelle usine d'acier décarboné en projet en Suède

L'hydrogène sera produit par une installation d'électrolyse "de grande taille", qui permet de séparer l'hydrogène et l'oxygène en faisant circuler le courant dans l'eau, a précisé l'entreprise à l'AFP.

"Nous voulons accélérer la transformation de l'industrie sidérurgique européenne", a déclaré Carl-Erik Lagercrantz, président des conseils d'administration de H2GS et de Northvolt.

Après l'avènement des voitures électriques, "la prochaine étape est de construire des véhicules à partir d'acier de haute qualité sans énergie fossile".

Le financement de la première phase du projet est estimé à 2,5 milliards d'euros, des fonds qui seraient levés grâce à "un mélange de capitaux propres et de financement de projets verts".

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le secteur du fer et de l'acier est le premier en termes d'émissions de CO2 parmi les industries lourdes.

Le secteur représente directement 2,6 gigatonnes d'émissions de dioxyde de carbone par an, soit 7% du total mondial provenant du système énergétique - et plus que les émissions de tout le fret routier, détaillait en octobre l'AIE dans un rapport.