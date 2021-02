Kompany, Neymar, Lewandowski, Chelsea…: quand Romelu Lukaku répond aux questions de ses fans

En attendant de devenir l’empereur d’Italie, Romelu Lukaku a confirmé, dimanche dernier à l’occasion du derby de la Maddonina, qu’il était bel et bien le roi de Milan. Auteur d’une nouvelle prestation accomplie avec un but et une passe décisive, il a remporté aisément son match dans le match avec un certain Zlatan Ibrahimovic, lequel avait été au clash avec le Belge voici près d’un mois en Coupe d’Italie.

Ce mardi, Lukaku a proposé à ses abonnés sur Twitter de lui poser des questions. Basket, football, musique… Le Diable rouge a joué le jeu sans fioriture. Morceaux choisis.