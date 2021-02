Air Belgium va assurer des vols cargo pour le géant du transport maritime CMA CGM (2)

CMA CGM a choisi Air Belgium pour opérer les avions de sa flotte et l'aéroport de Liège comme base stratégique pour ses opérations, officialisant de la sorte un partenariat avec la compagnie belge dont il était question depuis une dizaine de jours.

"Base de ses Airbus A330-200F, l'aéroport de Liège est l'une des plateformes de fret les plus dynamiques d'Europe, stratégiquement située au cœur d'une large zone de population et bénéficiant de nombreuses options intermodales : aérien, maritime, routier et ferroviaire", relève le groupe actif dans le transport maritime.