Pays-Bas: couvre-feu prolongé jusqu’au 15 mars

Le gouvernement néerlandais a annoncé mardi une prolongation jusqu’au 15 mars du couvre-feu aux Pays-Bas, une mesure visant à lutter contre la propagation du coronavirus et qui avait entraîné de violentes émeutes lors de son entrée en vigueur fin janvier.

Le gouvernement a toutefois annoncé un léger assouplissement de certaines mesures en place, avec notamment la réouverture des salons de coiffure.

La fermeture des bars, cafés et restaurants reste elle en vigueur. Les magasins dits non essentiels, également fermés, seront cependant désormais accessibles sur rendez-vous, avec un nombre limité de clients.

La gestion de la pandémie par le gouvernement, qui a démissionné à la mi-janvier à la suite d’un scandale d’allocations familiales et se charge actuellement des affaires en cours, est de plus en plus scrutée à l’approche des élections.

Celles-ci s’étaleront cette année sur trois jours, jusqu’au 17 mars, afin de minimiser les risques sanitaires. Les bureaux de vote sont en temps normaux ouverts jusque 21H00.

L’instauration du couvre-feu fin janvier avait conduit à trois jours de graves émeutes à travers le pays, les pires qu’ont connu les Pays-Bas depuis plusieurs décennies, entraînant l’arrestation de plus de 400 personnes.

Le couvre-feu s’est aussi retrouvé la semaine dernière au coeur d’une bataille juridique, lorsqu’un tribunal de première instance a ordonné sa levée immédiate, estimant que le gouvernement a abusé de la loi spéciale sur laquelle il s’est basé pour imposer la mesure. Cette décision a été aussitôt suspendue dans l’attente d’un jugement en appel, qui sera rendu vendredi.

Le gouvernement a entre-temps fait passer une nouvelle loi afin d’assurer le maintien du couvre-feu même s’il perd en appel, dans une affaire lancée par Viruswaarheid ("Vérité sur le virus"), un groupe opposé aux restrictions sanitaires.

La plus grande organisation néerlandaise du secteur de la restauration a par ailleurs indiqué lundi porter plainte contre le gouvernement pour tenter de forcer la réouverture des bars et restaurants, fermés depuis la mi-octobre.