La Ligue des champions en direct: l’Atlético et Chelsea dos à dos (0-0), le Bayern domine la Lazio (0-3)

Chelsea et l’Atlético Madrid s’affrontent à Bucarest. La rencontre, initialement prévue à Madrid, a été déplacée dans la capitale roumaine à cause des restrictions mises en place par les autorités espagnoles pour les voyageurs venus de Grande-Bretagne. Un changement qui n’arrange pas spécialement les Colchernos qui n’ont perdu qu’une seule de leurs 29 dernières rencontres à domicile sur la scène européenne.

Dix jours après avoir remporté le Mondial des clubs au Qatar, le Bayern Munich poursuit la défense de son titre européen, conquis en août dernier, sur le terrain de la Lazio Rome. Un match que le Rekordmeister n’a pas préparé de la meilleure des manières avec une défaite 2-1 sur le terrain de Francfort samedi en championnat. De plus, les Bavarois sont privés de Benjamin Pavard et Thomas Müller, positifs au coronavirus, mais aussi de Serge Gnabry, Corentin Tolisso et Douglas Costa, blessés.