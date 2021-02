Ageas acquiert une participation de 40% dans un assureur-vie turc

AvivaSA est la cinquième plus importance compagnie d'assurance et le plus grand fournisseur de pensions privées en Turquie. Elle compte plus de 2 millions de clients. Fondée en 2007, cette société privée cotée à la Borsa Istanbul possédait une capitalisation boursière de 3,4 milliards de livres turques (401 millions d'euros) en date du 22 février et est actuellement détenue à 40% par Aviva plc et à 40% par Sabanci Holding, les 20% restants étant négociés librement.

Ageas est à présent en train d'acquérir la participation d'Aviva plc. L'assureur belge a débloqué pour cela 122 millions de livres (soit près de 142 millions d'euros). L'accord est encore soumis à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être conclu cette année.