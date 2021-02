Yves Coppieters: «Comparer les seuils du premier déconfinement à ceux d’aujourd’hui n’est pas pertinent»

Les seuils qu’on s’était fixés en juin sont totalement différents qu’actuellement, c’est-à-dire qu’on ne peut pas les comparer et il faut même oser les revoir, à la baisse ou à la hausse, ça, c’est autre chose », a expliqué Yves Coppieters sur LN24.

« Le contexte est différent, on commence à vacciner et plus de gens dans la population ont une immunité. On parle de 4 ou 5 % mais c’est bien plus que ça. Ça doit être 15 ou 20 % même si on mesure mal cette immunité. »

Pour l’épidémiologiste, « c’est vrai qu’il y a les mutants qui sont plus contagieux mais on voit que depuis 15 semaines notre stratégie de dépistage, de testing et d’isolement fonctionne. C’est une situation bien différente que lors de la première vague où le testing ne fonctionnait pas. On commençait seulement à mettre en marche le suivi de contacts, et en plus, il y a plus d’habituation aux gestes barrières. Si on reste braqué sur les chiffres, on ne sait pas déconfiner mais si on met toutes ces dimensions dans l’analyse, je pense que l’on peut modifier les critères de déconfinement. »