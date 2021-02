Parentalité et salaires sont à la traîne dans l'égalité entre les sexes (Banque mondiale)

Les pays progressent vers une plus grande égalité entre les sexes, mais les femmes du monde entier continuent de faire face à des lois et des réglementations qui limitent leurs opportunités économiques et la pandémie a créé de nouvelles difficultés, selon un nouveau rapport de la Banque mondiale.

Par Belga