Le poète américain Lawrence Ferlinghetti est mort à l’âge de 101 ans

« Il a continué à écrire et à publier de nouveaux ouvrages jusqu’à ce qu’il ait 100 ans, et son œuvre lui assure une place dans le canon américain », a salué mardi dans un communiqué la mythique enseigne City Lights Booksellers and Publishers, qu’il avait cofondée à San Francisco en 1953.

Lawrence Ferlinghetti avait aussi écrit un recueil de poésie, vendu à plus d’un million d’exemplaires, « A Coney Island of the Mind » (1958, paru plus tard en France sous le titre d’origine).

Dans son communiqué, la librairie salue « son savoir et son amour pour la littérature, son courage dans la défense du droit à la liberté d’expression, et son rôle vital d’ambassadeur de la culture américaine ».

M. Ferlinghetti est mort des suites d’une pneumopathie interstitielle, selon ses enfants cités par des journaux américains.