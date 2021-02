Solvay augmente ses objectifs de réduction des coûts

Le chiffre d'affaires de Solvay a diminué de 12,5% en 2020, passant de 10,24 milliards d'euros à 8,96 milliards, en raison de l'impact du Covid-19 sur les volumes dans l'aviation civile et le pétrole et le gaz. Les ventes nettes du quatrième trimestre ont cependant augmenté de 5% par rapport au troisième trimestre grâce à la forte demande des marchés de l'automobile et de l'électronique, détaille le groupe.

"L'élan pris au quatrième trimestre, nos bases stratégiques solides et notre capacité d'innovation nous mettent en bonne position pour émerger plus agiles et plus forts et retrouver ainsi le chemin de la croissance", commente la CEO Ilham Kadri.