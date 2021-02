Jean-Marc Nollet avoue ne pas respecter la bulle sociale: «Un seul contact, ce n’est pas tenable»

Interrogé sur La Première, le coprésident d’Ecolo Jean-Marc Nollet a déclaré qu’il ne respectait pas la bulle sociale d’un seul contact.

« Non je n’arrive pas à respecter la bulle, depuis quelques semaines je m’autorise à accueillir un couple. Je fais le maximum, je suis un être humain. Un contact humain est vital. Un seul contact depuis novembre, je considère que ce n’est pas tenable », a-t-il expliqué.

L’Ecolo dit qu’il y a aussi une souffrance sociale aujourd’hui et qu’il faut en tenir compte. Jean-Marc Nollet se justicie en soulignant que la situation actuelle n’est plus la même qu’en mars. « On a une meilleure connaissance du coronavirus ». Il affirme aussi qu’il faut ouvrir des fenêtres aux gens y compris dans la culture. « A un moment il y a des limites, il faut pouvoir sortir de cette gestion de crise » a déclaré le coprésident qui se dit prêt à payer une amende pour non-respect de la bulle sociale.