Tiger Woods, victime d’un grave accident de voiture, réussira-t-il un énième come-back?

Si l’on voulait être cynique, on suggérerait avec insistance auprès de Tiger de Woods de s’offrir à l’avenir les services d’un chauffeur. Trois fois déjà que la vie du mythique golfeur a basculé alors qu’il se trouvait au volant d’une voiture. En 2009, quand une banale errance dans un buisson proche de son domicile a servi de révélateur à ses tourments d’ordre privé qui débouchèrent sur son fracassant divorce d’avec Elin Nordegren, mère de ses deux enfants ; en 2017, lorsqu’une patrouille de police l’a retrouvé sur le bas-côté d’une route en Floride, complètement hébété car gavé de médicaments ; et enfin mardi à l’aube, quand il a effectué une embardée « qui aurait pu s’avérer mortelle s’il n’avait pas bouclé sa ceinture et que les airbags de son véhicule ne s’étaient pas déclenchés », selon les policiers venus le désincarcérer de sa voiture, fortement endommagée après plusieurs tonneaux.

Une tige insérée dans son tibia droit Alors qu’il a été opéré mardi, l’entourage de la star américaine a communiqué sur son état de santé, via Twitter, dans la nuit de mardi à mercredi. Ce communiqué reprend les propos du Docteur Anish Mahajan, chef du service médical du Harbor-UCLA Medical Center où Woods a été opéré. Ce communiqué n’évoque des blessures « qu’à » la jambe droite, et non aux deux jambes, comme on le pensait dans un premier temps : « Mr Woods a subi d’importantes blessures orthopédiques à son membre inférieur droit qui ont été traitées lors d’une intervention chirurgicale d’urgence par des spécialistes en traumatologie orthopédique. Les fractures ouvertes comminutives affectant à la fois les parties supérieure et inférieure des os du tibia et du péroné ont été stabilisées en insérant une tige dans le tibia. »

Le Dr Mahajan a ajouté que Tiger Woods a également subi de graves blessures à la cheville et au pied droits. Celles-ci ont été stabilisées « avec une combinaison de vis et de broches », selon le communiqué. « Un traumatisme au muscle et aux tissus mous de la jambe a nécessité une libération chirurgicale de la couverture des muscles pour soulager la pression due au gonflement. »