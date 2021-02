Le solaire photovoltaïque belge égale désormais la puissance nucléaire

La croissance des installations photovoltaïques se poursuit donc, selon les statistiques d'APERe. La Flandre porte la dynamique avec plus de 800 MWc installés en 2020, suivie par la Wallonie avec environ 140 MWc et Bruxelles qui bat son record en dépassant les 50 MWc. La capacité annuelle installée a crû de 25% par rapport à 2019, un record.

Si le nord et le centre du pays se sont démarquées positivement, l'association constate une diminution des installations au sud du territoire. Si la Région Wallonne avait suivi la performance des autres Régions, elle aurait ainsi installé 3 fois plus, soit entre 350 et 400 MWc. Pour l'APERe, ce ralentissement wallon s'explique notamment par une baisse de 60% des grandes installations (250 à 750 kWc) et d'un effondrement de 85% sur les très grandes installations (> 750 kWc). Les petites installations se maintiennent, elles, partout sur le territoire ou y sont en forte augmentation, comme en Flandre.