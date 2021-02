Catastrophe pour Bruges avant d’affronter Kiev: Simon Mignolet et Charles De Ketelaere positifs au coronavirus

Le Club de Bruges a annoncé mercredi que Charles De Ketelaere et le gardien Simon Mignolet ont été testés positifs au Covid-19, en marge de la rencontre de seizièmes de finale retour de l’Europa League de football face au Dynamo Kiev ce jeudi à Bruges (21h00).

Les deux joueurs seront plus que probablement obasent donc pour ce duel, même si le club brugeois garde un espoir. «Tous deux ne présentent aucun symptôme et ont déjà été testés faux positifs lors de tests Covid de l’UEFA. Simon et Charles ont également été testés négatifs lors du test de la Pro League vendredi/samedi dernier. C’est pourquoi cet après-midi, un nouveau test sera effectué par le même laboratoire de l’UEFA», précise le Club sur son site à propos de ses deux Diables rouges.