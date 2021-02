D'Ieteren Immo propose des "box de quarantaine" pour véhicules hybrides et électriques

Les marques automobiles qui vendent des modèles hybrides ou électriques demandent à ce que les concessions disposent de zones de quarantaines, c'est-à-dire d'un emplacement de parking dédié avec un périmètre de sécurité de 5 m autour de cet espace. Pour certaines concessions, il est facile de prévoir une telle zone de quarantaine, mais ce n'est pas le cas pour d'autres (en milieu urbain par exemple), précise D'Ieteren Immo.

"En partenariat avec Betonal, nous avons développé un box pour isoler les véhicules et leur batterie afin de ne pas contaminer d'autres véhicules. La solution est valable pour les voitures électriques et hybrides", explique Lieven François, Head of Property chez D'Ieteren Immo.

Ces box sont en béton préfabriqué et livrés d'une pièce. "Notre objectif est d'installer cette solution sur tous les sites du groupe D'Ieteren", ajoute Paul Monville, Managing Director de D'Ieteren Immo. Il est déjà prévu de le faire sur les sites de Zenpark (2 zones de quarantaine), Drogenbos (6) et ACZ (2).