«Les règles s’appliquent à tout le monde», rappelle le porte-parole du Premier ministre après les propos de Nollet

M. Nollet a reconnu sur les ondes de La Première (RTBF) qu’il ne respectait plus depuis quelques semaines la bulle d’une personne en intérieur en vigueur depuis novembre.

Les règles s’appliquent à tout le monde et elles sont là pour une bonne raison : lutter contre la propagation du virus », a rappelé mercredi Tom Meulenbergs, dans une réaction envoyée à Belga. Le porte-parole du Premier ministre Alexander De Croo réagit ainsi aux propos tenus dans la matinée par Jean-Marc Nollet, co-président d’Ecolo, parti de la majorité fédérale.

« Respecter les règles en vigueur est le meilleur moyen de garder les chiffres sous contrôle. Les derniers mois l’ont prouvé. Mais bien sûr, c’est difficile. Nous voulons tous retrouver au plus vite notre vie d’avant. C’est la raison pour laquelle le Comité de concertation examinera également vendredi comment donner plus de perspectives dans les semaines et les mois à venir, sans prendre le risque d’une troisième vague. »