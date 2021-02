Brussels Airlines relance ses vols vers les destinations vacances et l'Amérique du Nord

Outre 18 destinations intercontinentales en Afrique et en Amérique du Nord, Brussels Airlines prévoit d'exploiter 60 lignes court et moyen-courriers durant la prochaine saison d'été, en mettant l'accent sur les destinations phares de vacances telles que la Grèce, le Portugal et l'Espagne.

A la mi-juin, Washington DC, New York et Montréal devraient rouvrir. Ce seront les premiers vols transatlantiques de Brussels Airlines depuis le 21 mars dernier.

Le réseau africain atteindra, lui, son pic à la même période. Dès le 14 juin, les destinations ouest-africaines, à savoir Abidjan (Côte d'Ivoire), Accra (Ghana), Banjul (Gambie) et Dakar (Sénégal), seront proposées quotidiennement. En Afrique centrale et orientale, Douala et Yaoundé (Cameroun), Kinshasa (République démocratique du Congo) et Entebbe (Ouganda) sont également prévues quotidiennement. Luanda (Angola) rejoindra le réseau après plus d'un an d'absence.